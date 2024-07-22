İstanbul Bağcılar-Sultangazi Yolunda Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul Bağcılar-Sultangazi Yolunda Kaza: 7 Yaralı

İstanbul Bağcılar-Sultangazi yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari otomobil karşı şeride geçerek başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 19:37
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İstanbul Bağcılar- Sultangazi yolunda yaşanan kazada adeta can pazarı yaşandı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari otomobil, seyir halindeki bir başka otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında İstoç Bağcılar-Sultangazi yolunda yaşandı. Yolda seyreden 34 GC 9197 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, beton refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 TF 015 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı vatandaşlara ilk olarak diğer sürücüler yardım ederken, araç içinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Araçlardan asfalt yola dökülen motor yağı ve akaryakıt nedeniyle farklı bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bağcılar-Sultangazi Yolunda Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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