İstanbul Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu Altgeçidi Su Baskını

3.Sayfa

İstanbul Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu altgeçidini su bastı araçlar mahsur kaldı. Suyu tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bahçelievler Recep Yazıcıoğlu altgeçidini su bastı. İçeride araçlar mahsur kaldı. Bazı araçlar kendi kurtulurken bir tanesini de belediye ekipleri çekti. Suyu tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliyesi devam ediyor. - İSTANBUL