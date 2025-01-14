İstanbul Barosu'na Dava Açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüphelinin görevlerine son verilmesi ve yerine yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Aralık 2024'te baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır" şeklindeki 77/5'inci maddesi uyarınca İstanbul Barosu başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi ve yeni Baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL