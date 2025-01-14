İstanbul Barosu'na Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Barosu'na Dava Açıldı

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimine terörle bağlantı iddialarıyla dava açıldı.

14.01.2025 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul 1 no'lu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 11 şüphelinin görevlerine son verilmesi ve yerine yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Aralık 2024'te baronun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır" şeklindeki 77/5'inci maddesi uyarınca İstanbul Barosu başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile Baro Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi ve yeni Baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu, Yerel Haberler, Sosyal Medya, istanbul, Politika, 3-sayfa, Medya, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Barosu'na Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 03:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Barosu'na Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.