İstanbul Başakşehir'de Alkol Satışı Yasağına Uymayan Kişi İşletmeciye Silah Çekti - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Alkol Satışı Yasağına Uymayan Kişi İşletmeciye Silah Çekti

İstanbul Başakşehir'de alkol satış yasağının başladığı saatten sonra alkol almak isteyen bir kişi, kendisine satış yapmayan işletmeciye silah çekti. Saldırgan, işletme içerisindeki kişiler tarafından sakinleştirilerek dışarıya çıkartıldı.

09.08.2024 14:16
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İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde alkol satış yasağının başladığı saatten sonra gelerek alkol almak isteyen bir kişi iddiaya göre kendisine alkol satmayan işletmeciye silah çekti. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, işletme içerisindeki kişiler tarafından sakinleştirilerek dışarıya çıkartıldı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre alkol satışının yasak olduğu saat 22.00'den sonra işletmeye gelerek alkol satın almak isteyen bir kişi, işletme sahibinin kendisine satış yapamayacağını belirtmesi üzerine belindeki silahını çekerek işletmeciyi tehdit etti. Silahı gören işletmeci kendisini korumaya çalışırken, iş yerinde bulunan diğer vatandaşlar saldırganı sakinleştirerek dışarıya çıkarttı. Yaşananlar işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Başakşehir'de Alkol Satışı Yasağına Uymayan Kişi İşletmeciye Silah Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de Alkol Satışı Yasağına Uymayan Kişi İşletmeciye Silah Çekti - Son Dakika
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