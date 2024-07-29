İstanbul Başakşehir'de Kuyuya Düşen Keçi Kurtarıldı

3.Sayfa

İstanbul Başakşehir'de bir şantiye alanının içerisinde ağzı açık bırakılan kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin operasyonu sonucunda kurtarıldı. Kurtarma anları bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir'de bir şantiye alanının içerisinde ağzı açık şekilde bırakılan su kuyusunun içerisine keçi düştü. Sesleri fark eden şantiye çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. Şantiye alanında gelen ekipler, keçinin düştüğü kuyuya giderek kurtarma sistemi hazırladı. Kuyuya düşen keçi, ekiplerin uzun süren kurtarma çalışmasının ardından düştüğü kuyudan çıkartılarak doğaya salındı. Kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL