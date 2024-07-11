İstanbul Başakşehir'de Park Yeri Kavgası

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İstanbul Başakşehir'de iki grup arasında park yeri kavgası çıktı. Meydan muhaberesine dönüşen kavgayı olay yerine gelen polis ayırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Gerger Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, başkalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Gruplar, bir anda yumruk ve tekmeyle birbirlerine vurmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Meydan muharebesine dönüşen kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. - İSTANBUL