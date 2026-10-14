İstanbul Başakşehir\'de sağanak, Süleyman Demirel Bulvarı\'nda araçları mahsur bıraktı

İstanbul Başakşehir'de sağanak, Süleyman Demirel Bulvarı'nda araçları mahsur bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kalırken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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