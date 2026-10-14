İstanbul Başakşehir\'de sağanak, Süleyman Demirel Bulvarı\'nda araçları mahsur bıraktı

Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı su bastı. Araçlar su içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.