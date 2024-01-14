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İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika
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İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı

Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şahıs, polis tarafından takibe alındı. Şahıs, kaçarken valizini bıraktı ve yakalandı. Valizde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.

İstanbul Beyoğlu\'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı
14.01.2024 - 17:14,
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İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın valizinden 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde çıktı. Kovalama anları ise kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde satan veya sevk eden şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12.01.2024 tarihinde Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, valizini bırakarak kaçmaya başladı. Şüpheli bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan V.T'nin farklı suçlardan 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin valizinden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi. Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin kaçma anı ve polis tarafından yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika


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