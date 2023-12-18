 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Boğazı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu. Ceset, sahil güvenlik ekiplerince Arnavutköy İskelesi'nden Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin İran vatandaşı Jaber Sabokah'a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul Boğazı\'nda Erkek Cesedi Bulundu
18.12.2023 - 00:20,
Abone Ol

İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar Beşiktaş Arnavutköy sahilinde bir erkek cesedi buldu. Yabancı uyruklu birine ait olduğu öğrenilen ceset sahil güvenlik ekiplerince Arnavutköy İskelesi'nden Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy sahilinde meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda oltayla balık tutan vatandaşlar denizde bir erkek cesedi fark etti. Cesedi bulan balıkçılar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri tarafından şahsın cansız bedeni Arnavutköy İskelesi'ne çıkarılıp ilk incelemesi yapıldı. Balıkçıların bulduğu cansız bedenin İran vatandaşı Jaber Sabokah'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Sabokah'ın cansız bedeninde birçok bölgenin deforme olduğu ve bu nedenle ölümünün üzerinden zaman geçtiğinin düşünüldüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından savcının da onayıyla Sabokah'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

Olaya şahit olan Ahmet Alioğlu gördüklerini şöyle anlattı, "Yaklaşık 2 saat önce balıkçılar tarafından bir ceset buldular denizde. Sahil güvenliği aradılar. Cesedi çıkardılar. Şu an iskelede, teknede. Savcı bekliyorlar. Yüzü tanınmayacak halde. Vücudu balıklar tarafından parçalanmış. Bayağı eski yani günlük değil herhalde 3 - 5 ay arası. Şu an olay yeri inceleme yapıyor, sahil güvenlik, polis falan hepsi burada. Biz de bekliyoruz. Kıyıya vurmuş zaten, başka yerden gelmiş büyük ihtimalle. Olta balıkçıları tarafından bulunmuş." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Boğazı, Adli Tıp, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Boğazı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika


00:27
Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04
İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21
Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok

Son Dakika
00:27 Marmara'yı sallayan depremle ilgili bakanlardan peş peşe açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı
23:56 Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:04 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin ''tarikat'' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:21 Atkı, bere, eldiven ne varsa hazırlayın! İstanbul'da önümüzdeki hafta sonu kar yağacak
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 01:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement