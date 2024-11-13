İstanbul'da 1.2 Milyon TL Hırsızlığı

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İstanbul'da girdikleri evlerden 1 milyon 280 bin TL çaldılar

2 hırsızın toplamda 124 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ve Kartal ilçelerinde 2 kadın hırsız, girdikleri evlerden toplamda 1 milyon 280 bin TL değerindeki ziynet eşyaları çaldı. Toplamda 124 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal ve Pendik ilçelerinde farklı adreslerde meydana gelen hırsızlık ihbarlarına ilişkin çalışma başlattı. 25 Eylül 2024 tarihinde Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste C.Ö isimli şahsa ait 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit edildi. 10 Ekim 2024 tarihinde Kartal Soğanlık Yeni Mahallesi'nde bulunan bir evden V. C. isimli şahsa ait 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı, 26 Ekim 2024 tarihinde ise Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayında müşteki E.Ö. isimli şahsın 700 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını belirlendi.

Şüpheliler suç makinesi çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yıldız E.ve Nazar Ş.olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Yıldız E. hakkında 67 adet suç kaydı, Nazar Ş. hakkında ise 57 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 8 Kasım 2024 tarihinde Sancaktepe ilçesinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.