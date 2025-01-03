İstanbul'da 20 Yıl Önceki Cinayet Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da 20 Yıl Önceki Cinayet Ortaya Çıktı

İstanbul\'da 20 Yıl Önceki Cinayet Ortaya Çıktı

20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

03.01.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 20 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıkarken, aralarında eski kocasının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şahsın kardeşinin aracılığıyla arkadaşına eski karısını öldürmeleri için 6 bin 500 lira verdiği öğrenildi.

Olay, 24 Haziran 2005 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Bığrık (58) ve eşi Nezaket Uyur bir gece alkol almaya başladı. Bu sırada Nezaket Uyur, eşine kendisini aldattığını söyledi. Bu olayın ardından Yusuf Bığrık eşinden boşanma kararı aldı ve çift bir süre sonra boşandı. Yusuf Bığrık, daha sonra eski eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile de aldattığını öğrendi. İhaneti sindiremeyen Bığrık, kardeşi Hüseyin Kılıç'a (45) Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi. Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i (45) aradı. Yusuf Bığrık, Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdi. Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Nezaket Uyur'u da alarak Şile'ye denize gitti. Denize girdikleri esnada genç kadını öldüremeyen iki suç ortağı plan değiştirdi. Dönüş yolunda ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'u boynunu kırarak öldüren şahıslar, cesedi ormanlık alana attı.

5 kişi gözaltına alındı

İddiaların tekrar gündeme gelmesinin ardından Adem Bığrık, Yusuf Bığrık, Nurettin Bığrık, Hüseyin Kılıç, Mustafa Sarıkaya gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Nihat Önel, Yusuf Bığrık'ın kendisine cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, Uyur'u öldürdükten sonra ormanlık alanda toprak ve yapraklarla gizlemeye çalıştıklarını, çantasını ve kimliğini de yaktıklarını itiraf etti. Amcasını öldürdüğü için aranan ve o dönemde sahte kimlikle dolaşan Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un telefonunu aldığı ve köylüsü Mustafa Sarıkaya'nın sahibi olduğu hattı takarak telefonu kullandığı ortaya çıktı.

"Cinayet için 6 bin 500 lira verdi"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Hüseyin Kılıç ise, ağabeyi Yusuf Bığrık'ın azmettirici olduğunu, "Bu işi temizlememiz lazım" dediğini ve arkadaşı Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, sonrasında ise kendilerini almaya geldiğini iddia etti. Sorgu sırasında konuşan eski koca Yusuf Bığrık, olayla bir ilgisi olmadığını, kardeşinin ve arkadaşının kendi iradeleriyle Nezaket Uyur'u öldürdüklerini, ardından kendisini aradıklarını iddia etti.

Sorgulamaların ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Öte yandan öldürülen Nezaket Uyur'a ait kemiklerin Şile'de ormanlık alanda arandığı ve bulunan kemiklerin kızlarından alınacak DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere laboratuvara götürüleceği öğrenildi. Öte yandan amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan Nihat Önel'in Uyur cinayetinin ortaya çıkmasından önce yakalanarak cezaevine gönderildiği, bu soruşturmada da yer alacağı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Politika, 3-sayfa, Magazin, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 20 Yıl Önceki Cinayet Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:40:06. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 20 Yıl Önceki Cinayet Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.