İstanbul\'da 27 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar kamerada

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde, alevlerin sardığı ilk anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar." ifadelerini kullandı.
Gece kulübünün olduğu 16 katlı binayı, alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
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