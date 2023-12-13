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İstanbul'da 35 gemiye 93 milyon lira ceza - Son Dakika
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İstanbul'da 35 gemiye 93 milyon lira ceza

İstanbul'da yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

13.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:29
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İstanbul Valiliği, bu yıl denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemi ile ilgili toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizlerin 24 saat takip altında tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da denizlerimizi kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizlerimiz 24 saat takip altında tutuluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93.644.860 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi yoluyla yürütülen denetim çalışmaları 7 gün 24 saat devam etmektedir".

İstanbul\'da 35 gemiye 93 milyon lira ceza
Kaynak: İHA
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İstanbul, Çevre, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 35 gemiye 93 milyon lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 35 gemiye 93 milyon lira ceza - Son Dakika
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