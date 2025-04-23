İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kağıthane'de depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Kendini sokağa atan vatandaşlar parklara akın etti. - İSTANBUL
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