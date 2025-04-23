İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'ndeki hastalar dışarı çıkarıldı. Bazı hastaların serum torbalarıyla dışarıya çıkartıldığı görüldü.

İstanbul'da saat 12.45 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesinde hissedildi. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ise tedbiren dışarı çıkartıldı. Bazı hastaların serum torbalarıyla dışarı çıkartıldığı görüldü. - İSTANBUL