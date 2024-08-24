İstanbul'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı

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İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' operasyonlarında 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerin 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.08.2024 18:22
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İstanbul'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' operasyonlarında 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 33 farklı eylem gerçekleştirildiği belirlenen şüphelilerin 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 - 23 Ağustos tarihleri arasında 'işyeri ve araç kurşunlama, kasten öldürme eylemi ve silah ticareti' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Sancaktepe, Başakşehir, Sultanbeyli, Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 33 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 52 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde, 47 ruhsatsız tabanca, 3 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 271 adet fişek, 1 balistik yelek, 47 tabanca şarjörü, 2 üst kapak takımı olmayan kurusıkı tabanca, 5 kurusıkıdan çevirme namlu, çeşitli sayıda yay ve pim ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul\'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede asayiş uygulaması: 52 gözaltı - Son Dakika
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