İstanbul\'da Avukat Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Çete Üyeleri Yakalandı

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Kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Ali K. isimli bir şahsın 400 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan şahısların, Ali K.'ye bir jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliyeye borcundan icralık olduğunu söyleyerek, 400 bin TL parayı parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırmasını istediğini, böylece 'nitelikli dolandırıcılığın' gerçekleştiğini tespit etti.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada ayrıca GSM operatörleri, internet sitesi/alışveriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği belirlenerek, şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR