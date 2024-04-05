Kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Ali K. isimli bir şahsın 400 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini avukat olarak tanıtan şahısların, Ali K.'ye bir jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliyeye borcundan icralık olduğunu söyleyerek, 400 bin TL parayı parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırmasını istediğini, böylece 'nitelikli dolandırıcılığın' gerçekleştiğini tespit etti.
Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtları incelemeye alındı. Yapılan çalışmada ayrıca GSM operatörleri, internet sitesi/alışveriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği belirlenerek, şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Avukat Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Çete Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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