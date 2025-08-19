İstanbul'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'İstanbul'da 2. Operasyon' notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde (yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." - ANKARA