İstanbul\'da Camide Skandal Olay

18.08.2025 14:37
Boşanma aşamasındaki kadın, caminin kapısını kırıp içeri girerek intihara teşebbüs etti.

İstanbul'u Küçükçekmece ilçesinde, eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın, eline aldığı taşla Kanarya Hacı Osman Dereli Camii'nin kapısını kırdı. Caminin 3'üncü katına çıkan kadın, pencereden bağırarak tüm mahalleyi ayağa kaldırırken, kapıyı kırıp içeri girdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Kanarya Hacı Osman Dereli Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle problem yaşayan ve boşanma aşamasında olan 26 yaşındaki Ş.E. isimli bir kadın, eline aldığı taşla, caminin kapısını kırdı. Kırık kapıdan içeri giren kadın, ardından 3'üncü kata çıkarak pencereden bağırmaya başladı. Mahalleyi bağırarak ayağa kaldıran kadın, kendini pencereden atmak istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihara teşebbüs eden genç kadın ekipler tarafından ikna edilerek penceren aşağıya indirildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olay günü kadının eşiyle tartıştığı sonra camiye gelerek önce kapısını kırıp içeriye girdiği ardından intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan genç kadın, 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yapılan emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kadının caminin kapısını kırarak içeriye girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

