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İstanbul'da cinayet işledi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da cinayet işledi Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da haraç vermediği için mermi yağdırarak cinayet işleyen zanlıyı Tekirdağ'da yakaladı. Operasyonda esrar, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul\'da cinayet işledi Tekirdağ\'da yakalandı
22.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:53
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İstanbul'da cinayet işledi Tekirdağ'da yakalandı

Haraç vermediği için sokak ortasında mermi yağdırmış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da mermi yağdırıp işlediği cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı Tekirdağ'da yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde haraç vermediği için öldürülen Hakan Özer, cinayetinin zanlısı S.Ç'yi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler S.Ç'nin adresini tespit ettikten sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan ev aramasında 35 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet dolu fişek, 1 adet çelik yelek, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonda S.Ç. ve olayla bağlantılı olan, K.A, E.A ve Y.Y'de gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette ki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da cinayet işledi Tekirdağ'da yakalandı - Son Dakika


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