İstanbul'da Çökme: 2 Kamyon Çukura Düştü - Son Dakika
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İstanbul'da Çökme: 2 Kamyon Çukura Düştü

İstanbul\'da Çökme: 2 Kamyon Çukura Düştü

İstanbul Güngören'de İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

26.11.2024 16:18  Güncelleme: 16:23
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İstanbul Güngören'de İSKİ ekiplerine gelen şikayet üzerine gittiği cadde üzerinde yapılan çalışma esnada meydana gelen çökme sonucu 2 kamyon çukura düştü. Ekiplerin oluşan çukura düşen kamyonları çıkarma çalışmaları dron ile görüntülenirken, çökme sonucu kamyonun oluşan çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekiplerine gelen su kaçağı şikayeti üzerine cadde üzerine gelerek çalışma başlattı. Çalışma yapıldığı esnada İSKİ'ye ait kamyon ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan kamyon çökme sonrası oluşan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı esnada çökme sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sonrası oluşan çukura düşen kamyonlar ve ekiplerin kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Çökme: 2 Kamyon Çukura Düştü - Son Dakika

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