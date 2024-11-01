Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç ise caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.
Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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