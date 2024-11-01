Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı - Son Dakika
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Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı

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Fatihte bulunan İsmail Ağa Camii'ne gelen şahıs, avluda havaya ateş açtı. Şahsın ateş ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

01.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:46
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İsmail Ağa Camii'ne cuma vakti gelen kişi avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı.

5 KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç ise caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş edip kaçtı
Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • sudem meliss:
    Açabilir Ne Var Bunda 8 48 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    arpası fazla gelmiştir 37 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    sen konuşma gereksiz Ferhat şanlı GS şampiyon 9 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ülkenin haline bakın bir terörist cami avlusuna gelip ateş ediyor elini kolunu sallayarak gidiyor 18 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Show peşinde denyo 16 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Cumaya gelmeyenlere mesaj veriyor .. 12 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem bu haberin futbolla sporla alakası yok saygılı ol biraz 8 5 Yanıtla
  • Levent Oktay:
    Eceli gelen köpek camii duvarına işermiş. 11 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat seni görüyoruz hiç olmadık yere Beşiktaş tan bahsediyorsun dingil dengesiz 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sedem sende bana açabilirsin anladın sen onu canım 3 8 Yanıtla
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