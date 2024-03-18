İstanbul'da dehşet anları: Kamyonetten atladı, araç bacaklarının üstünden geçti

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kamyonetten atladı, araç bacaklarının üstünden geçti
Beyoğlu'nda yokuş aşağıya frenleri tutmayan nakliyat kamyonu dehşet saçtı
İnşaat demirlerine çarpan kamyonet park halindeki 3 araca çarptı
Sürücü araçtan atlayarak son anda kurtuldu ancak araç üzerinden geçti
İSTANBUL - Beyoğlu'nda yokuş aşağıya seyreden nakliyat kamyonu, frenleri tutmayınca sokakta adeta dehşet saçtı. İnşaat demirlerine çarpan kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Sürücünün son anda aşağıya atladığı ve aracın bacağının üzerinden geçtiği o feci kaza kameralara yansıdı.
Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kadı Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme götürmek için seyreden nakliyat kamyonunun fren balataları yandığı için frenleri tutmadı. Yokuş aşağıya kayan kamyonet kontrolden çıkınca ortalık karıştı.
Atladığı kamyonet bacağının üzerinden geçti
Kamyonet yol kenarında bırakılmış inşaat demirlerine vurduktan sonra yön değiştirerek park halindeki araçlara çarpıp durabildi. O esnada sürücü yolcu kapısını açarak aşağıya atladı ancak kamyonet sürücünün bacaklarının üzerinden geçti. Olay esnasında sohbet eden bir çift ise korkuyla etrafa kaçıştı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
"Büyük bir faciadan dönüldü, yolda birinin olmaması büyük bir şans"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Kamyonetin freni patlamış. Durmak için de inşaat demirlerine vurmaya çalışıyor. Araba demirlerden sekince ticari taksiye sonra da öndeki araçlara vuruyor. 3 araçta ağır vardı. Şoför o esnada kapıdan atlıyor, yandaki yolcu da kapıdan atlıyor. Şoför de ağır bir şey yoktu. Sadece ayağından yaralandı. Ambulans ve polis geldi, götürdüler. Büyük bir faciadan dönüldü. Allahtan yolda kimse yoktu. Kamyonet nakliyat kamyonu frenleri boşalmış. Frenlerinden duman çıkıyordu. Büyük bir faciadan dönüldü, yolda birinin olmaması büyük bir şans. Çocuklar ve kuryeler oluyordu, büyük bir felaketten dönüldü" dedi.
Sohbet eden çift panikle kaçtı
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan sürücüyü yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
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