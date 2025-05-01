Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremde Büyükçekmece'de yer alan Güzelce Yeni Camii'nin minaresinin alemi düştü.
Yapılan incelemelerin ardından camide hasar meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine cami geçici süreyle ibadete kapatılırken, caminin minaresindeki alemin düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alemin kırılarak yere düştüğü görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul depreminde cami minaresinin alemi böyle düştü - Son Dakika
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