İstanbul'da evlerde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların, avizelerin sallandığı ve bir çocuğunda panikleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avcılar ve Bakırköy'de evlerde yaşanan deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evde bulunan eşyaların ve avizelerin sallandığı görülüyor. Bir çocuğun da panikleyerek kaçtığı anlar görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Deprem Panik Anları Kamerada - Son Dakika
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