İstanbul\'da Dolandırıcılar Yakalandı

İstanbul'da 'polis' yalanıyla vatandaşların para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Üsküdar'da aynı yöntemle kandırdıkları akademisyen kadından ziynet eşyası ve para dolu çantayı aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da 12 Şubat Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akademisyen 65 yaşındaki A.Ş.Y'yi telefonla arayan kişiler kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini, operasyon bitene kadar tüm para ve altınları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine A.Ş.Y., 30 bin euro, 12 bin dolar ve 1,5 milyon TL değerinde olan ziynet eşyasını poşet içerisinde oturduğu mahalleye gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ş.Y. polise giderek şikayetçi oldu.

Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, 20 Şubat Perşembe günü bu kez Kadıköy'de emekli Ü.Ü.'yü (77) arayan şüpheliler aynı yöntemle 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alıp banka hesaplarına da 100 bin lira havale ettirdi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerden birinin ilk olayda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Mağdur A.Ş.Y.'nin içinde para ve ziynet eşyası olan çantayı şüpheliye verdiği anlar kayıtlara yansıdı.

Bunun üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler M.K. (32), D.D. (42), S.Y. (31) ile M.B.'yi (31) gözaltına alındı. Şüphelilerden M.B. hakkında 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu, M.K.'nin ise 30 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL