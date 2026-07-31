İstanbul'da Dolandırıcılık Ağına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Dolandırıcılık Ağına Operasyon

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İstanbul'da IBAN üzerinden dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalanarak 219 bin lira ele geçirildi.

İstanbul'da IBAN hesabı üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşı ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira ele geçirilirken, örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Paraların kripto hesaplar üzerinden aklandığı belirlenirken, para transferleri ve gözaltı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere M.B., bir arkadaşına banka hesabının IBAN bilgilerini verdi. Hesabına para giriş çıkışının fazla olduğunu fark eden M.B. durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Paralar kripto hesaplar üzerinden toplandı

Ekipler, M.B.'nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih'te olduğunu tespit etti. Paranın suç örgütü liderinin yardımcılarından olan Ali G.'nin talimatıyla kuryeye teslim edildiğini belirledi. Kuryenin paraları aklaması için kripto işi yapan Orhan D.' ye (47) götürdüğü tespit edildi. Orhan D.'nin kripto hesapları üzerinden paraları akladığı öğrenilirken, örgütün elebaşı ve organizatörünün Uğur D. (48) olduğu tespit edildi.

7 şüpheli yakalandı 219 bin lira ele geçirildi

Suç örgütü lideri Uğur D.'nin (48) yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) adlı şüpheliler için Fatih'te ev tuttuğu öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, düzenlenen operasyonla Uğur D., Ali G., Muhammet G., Orhan D. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan suç örgütünün yaklaşık günlük 25 bin dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 25 kişinin mağdur olduğu öğrenilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kuryenin parayı kriptocu Orhan D.'ye götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Orhan D.'nin kuryeden aldığı paraları para sayma makinesinde saydığı görülürken, ekiplerin şüpheliyi bir cafede gözaltına aldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, 3. Sayfa, İstanbul, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Dolandırıcılık Ağına Operasyon - Son Dakika

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