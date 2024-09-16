Eyüpsultan'da bir düğün salonuna patlayıcı maddenin atılması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda bazı kişiler panik içinde kaçarken, bazıları halaya devam etti.
Eyüpsultan'ın Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atılmıştı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.
Salona patlayıcı maddenin atılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düğüne 'patlama' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti - Son Dakika
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