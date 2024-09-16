Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

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Yaptıkları akıl alır gibi değil! Maça damgasını vurdu

Eyüpsultan'da bir düğün salonuna patlayıcı maddenin atılması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda bazı kişiler panik içinde kaçarken, bazıları halaya devam etti.

DÜĞÜN SALONUNA PATLAYICI MADDE ATILDI

Eyüpsultan'ın Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atılmıştı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HALAYA DEVAM ETTİLER

Salona patlayıcı maddenin atılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor.