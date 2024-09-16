Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

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İstanbul Eyüpsultan'da bir düğün salonuna patlayıcı madde atıldı. Düğün salonunun dışında da ateş edilirken, düğün salonundaki vatandaşların bir kısmı panikleyip kaçtı. Bir kısmı ise hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

16.09.2024 15:51
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Eyüpsultan'da bir düğün salonuna patlayıcı maddenin atılması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda bazı kişiler panik içinde kaçarken, bazıları halaya devam etti.

DÜĞÜN SALONUNA PATLAYICI MADDE ATILDI

Eyüpsultan'ın Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonuna kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atılmıştı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ HALAYA DEVAM ETTİLER

Salona patlayıcı maddenin atılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde patlayıcı maddenin atıldığı an çıkardığı ses duyuluyor. Bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi halaya devam ediyor.

Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğüne 'patlama' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    gelinin sevgilisi olabilir 0 0 Yanıtla
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