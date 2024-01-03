 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da düzenlenen miting dönüşü darp edilen İsmail Aydemir konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da düzenlenen miting dönüşü darp edilen İsmail Aydemir konuştu

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi dönüşü darp edilen İsmail Aydemir, 'Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı' dedi. Aydemir'in avukatı ise müvekkilinin yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmadığını belirtti.

İstanbul\'da düzenlenen miting dönüşü darp edilen İsmail Aydemir konuştu
03.01.2024 - 18:28,  Güncelleme: 18:38
Abone Ol

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi dönüşü darp edilen İsmail Aydemir, "Kardeş olalım, birbirimizi sevelim. Allah o kardeşimize akıl fikir versin. Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı" dedi.

1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi dönüşü Şişhane'de Ege A.'nın saldırısına uğrayan ve yaralanan İsmail Aydemir, avukatları ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Aydemir, "Ülke hepimizin ülkesi. Ben Müslüman ve Türk'üm. Allah birliğimizi bozmasın diyorum. Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı. Mitinge gidenlere, şehit askerlerimize, yakınlarına atıldı. Çünkü ben oraya onun için gittim. ve bütün Müslüman kardeşlerimize atıldı. Allah o kardeşimize de akıl fikir versin, bu kardeşinize de akıl versin. Hepimize akıl fikir versin. Birbirimize girmeyelim. Kardeş olalım, birbirimizi sevelim" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır"

Konu ile ilgili özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Avukat Funda Bıçak ise, "Sabah sıralarında meydana gelen bu yürüyüşte kendisi orada satılan atkı ve diğer bayrağı ücretini ödeyerek satın almıştır. Hatta bayrağı alırken satan kişiye de, 'Ben Arapça bilmiyorum. Bunun üzerinde ne yazıyor?' diye özellikle sormuştur. Satıcı da 'La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah' diye söyledikten sonra ücretini ödeyerek almıştır. Yürüyüş gayet güzel bir şekilde geçmiştir. Herhangi bir kavga, tartışma, taşkınlık olmamıştır. Yürüyüş sonunda da evine doğru dönmek üzereyken yolda bir anda şüpheli şahıs karşısına çıkarak bir anda yüzüne sert bir yumruk atarak yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmış, ağzı burnu kan içinde kalmıştır. Kalktığında zanlının yakalanması için etrafına, 'Kaçıyor, yakalayın' diye telkinlerde bulunmuştur. Bu esnada saldırgan özür dileyeceği yerde yine hakaret içeren sözlerine devam etmiştir. Müvekkilime yönelik, 'geri zekalı' gibi sözler sarf etmiştir. Az ileride bulunan bir trafik polisi sayesinde de zanlı yakalanarak adli makamlara teslim olmuştur ve tutuklanmıştır. Müvekkilim bu olayda son derece mağdurdur. Hiçbir şekilde yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır. Bu niyette birisi de değildir. Olayın ardından birçok kişi bundan reklam çıkarmak, ülkeyi provoke edici hareketler içine girmiştir. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz. Hepimiz birlik olalım, kardeş olalım. Bu tür provokasyonlara hiçbir şekilde gerek yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsmail Aydemir, İstanbul, Filistin, Türkiye, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da düzenlenen miting dönüşü darp edilen İsmail Aydemir konuştu - Son Dakika


18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası

Son Dakika
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 19:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen miting dönüşü darp edilen İsmail Aydemir konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement