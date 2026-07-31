İstanbul'da Galeri Saldırısı: 1 Ölü, 4 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Galeri Saldırısı: 1 Ölü, 4 Gözaltı

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Eyüpsultan'daki galeri saldırısında 1 kişi öldü, 3 yaralı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükselirken, saldırı ve şüphelinin motosikletle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, motosikletle galeri dükkanı önüne gelen 2 şüpheli, iş yerine doğru ateş aşmaya başladı. Saldırıda, Enes S.(34), Ensar S., (29), Onur G. (30), Onur H. (27) yaralanmış, şüpheliler olay yerinden motosiklet ile kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan şahıslardan Ensar S., isimli şahsın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, plakasız motosiklet ile kaçmaya çalıştığı belirlenen U.M.T. (15) isimli şüpheli şahıs kısa süre içerisinde yakalanmış, şahsın olayda kullandığı belirlenen 1 adet ruhsatsız silahın ele geçirilmişti.

Saldırı anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Gerçekleşen silahlı saldırı anına ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ilk önce silah sesleri duyulurken, sonrasında ise şüpheli şahısların motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı galeri saldırısına ilişin 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Olaylar, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Galeri Saldırısı: 1 Ölü, 4 Gözaltı - Son Dakika

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