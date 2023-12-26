İstanbul'da gence silahlı saldırı kamerada: Başından vurulan 18 yaşındaki genç ağır yaralı

Kağıthane'de yolda yürüyen bir gence motosikletle gelen kasklı saldırganlar silahlı saldırı düzenledi

Başından vurulan genç ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de yolda yürüyen 18 yaşındaki bir genç, motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, başından tek kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların motosikletli saldırganların peşine düştü.

Olay, saat 14.15 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde evinden çıkan Umut Karçığa yolda yürümeye başladı. O esnada motosikletle sokaktan çıkan kasklı iki saldırgan, gencin önüne geçerek silahla ateş açtı. Saldırı sonucu başından tek kurşunla vurulan Karçığa savrularak yere yığılırken, saldırgan ise cadde üzerinden sokağa girerek uzaklaştı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Başından tek kurşunla vurularak ağır yaralandı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde kalan ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Arkada oturan kişi, silahını çıkararak çocuğu vurdu"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Çam, "İlk önce silah seslerini duydum. Kafamı kaldırdığımda motosikletli iki kişi olduğunu gördüm. Arkada oturan kişi, silahını çıkararak çocuğu vurdu. Sonrasında hemen motosikletleriyle beraber yukarıya doğru kaçmaya başladılar. Çocuk o esnada olduğu yerde kanlar içinde yerde kaldı. Önce polis ekipleri geldi, sonrasında ambulanslar geldi. Yerdeki çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdüler. Duyduğumuza göre de çocuk ölmüş" dedi.

Yaşlı bir adam ise, "Duyduğuma göre üç el silah atıldı. Dışarı çıktığımızda genç bir çocuğa silah sıkıldığını söylediler. Sonrasında polis ve ambulanslar gelerek çocuğu aldılar. Ölüp ölmediğine dair bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede yerde bulunan 2 kovan, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konularak götürüldü. Saldırganları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Saldırıya uğrayan Umut Karçığa'nın "taksirle yaralama" suçundan aranmasının olduğu da öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.