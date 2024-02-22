İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul\'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlere çeşitli birimlerin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Ayrıca İstiklal Caddesi'nde de denetim noktası kuruldu ve yayalara yönelik kontroller yapıldı.

22.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:40
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulama sırasında narkotik köpeği ile araçlarda arama yapıldı.

İstiklal Caddesi'nde eş zamanlı yapılan denetimlerde ise cadde girişine denetim noktası kuruldu. Güven Timi ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yönelik yapılan denetimde, İstiklal Caddesi'nde şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Saat 20.00'de başlayan denetimlerin 23.00'e kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Huzur Uygulaması: Araçlar Didik Didik Arandı - Son Dakika

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