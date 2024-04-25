İstanbul'da ilaç kaçakçılarına operasyon: 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da ilaç kaçakçılarına operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da ilaç kaçakçılarına operasyon: 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli ilaç kaçakçısı yakalandı. Operasyonlarda piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan sahte, kaçak ve bozuk ilaçlar ele geçirildi. Ayrıca alerji testi, botoks, dolgu malzemesi, kanser ve diyabet hastalıklarında kullanılan tıbbi ürünler de bulundu. Yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

25.04.2024 11:00
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İstanbul'da ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı, piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan yüklü miktarda sahte, kaçak ve bozuk ilaç ele geçirildi. Alerji testi, botoks, dolgu malzemesi, kanser ve diyabet hastalıklarında kullanılan ilaçlarının da aralarında bulunduğu tıbbi ürünler emniyette sergilenirken, yakalanan şüphelilerin 9'u tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 15 ve 25 Nisan tarihleri arasında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin devamında belirtilen tarihler arasında yetkisiz alanda depolanmış sahte, kaçak ve yasadışı ilaçların, tıbbi cihaz ve materyallerin bulunduğu tespit edilen 16 ikamet, 20 iş yeri olmak üzere toplam 36 adrese operasyon düzenleyen polis, baskınlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan, soğuk zincire tabi olan ve bozulan, alerji testi, botoks ilacı, dolgu malzemesi, kanser, diyabet, enfeksiyon, tansiyon ve cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülerek ifadeleri alındı. Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan ilaç kaçakçısı 16 kişinin 7'si adli makamlarca serbest bırakıldı. Geri kalan 9 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Diğer yandan yapılan operasyonlarda ele geçirilen sahte, bozuk ve kaçak ilaçlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da ilaç kaçakçılarına operasyon: 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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