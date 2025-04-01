İstanbul'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı Düzenlenen Gösterilerde 19 Genç Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı Düzenlenen Gösterilerde 19 Genç Hakim Karşısına Çıktı

İstanbul\'da İmamoğlu\'nun Tutuklanmasına Karşı Düzenlenen Gösterilerde 19 Genç Hakim Karşısına Çıktı

İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 19 genç, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. 18 yaşındaki bir öğrencinin avukatı mahkemede, "Müvekkil bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımızın yemeğine katılmıştır" şeklinde bir savunma yaptı. Mahkeme heyeti, bu öğrencinin adli kontrolle tahliye edilmesine karar verdi.

01.04.2025 14:43
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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 8 gencin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığını duyurmuştu. Hakimlik, sadece Sabancı Üniversitesi'nde okuyan ve avukatının "Müvekkilin babası, ülkemiz için milli firkateynleri üreten firmalardan birisinin CEO'sudur. Babasının Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğrafı vardır. O gün oraya yüz bin kişi gitmişti, ancak yüz bin kişi burada değil, keşke gitmeseydi" şeklindeki savunma yaptığı 24 yaşındaki gencin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Diğer 7 genç ise tutuklanmıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YEMEĞİNE KATILDI"

Başka bir dosyada da benzer bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 19 genç, 25 Mart'ta 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 17 genç hakkında tutuklama kararı çıkarken, sadece 2 genç için tahliye kararı çıktı. 18 yaşındaki öğrenci, protesto amacıyla Saraçhane'ye gitmediğini ve polislerden kaçmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Öğrencinin avukatı ise savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim maske takmamıştır. Kendisi dışarıdadır, eylemin içinde değildir ve hiçbir olaya karışmamıştır. Üniversite öğrencisidir, bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımızın yemeğine katılmıştır. Sadece izlemek için gitmiştir, herhangi bir olaya karışmamıştır. Sabit bir ikametgahı vardır, kaçma şüphesi yoktur ve deliller toplanmıştır. Delilleri karartma şüphesi bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle, müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz."

SADECE 2 GENÇ ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliyesine karar verilen diğer gencin avukatları da mahkemeye darp raporlarını sundu. Hakimliğin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri iddiasıyla tutuklanmaları istemiyle hakimliğimize sevk edilmişlerdir. Ancak, şüphelilerin savunması ve dosya kapsamı dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin bu aşamada orantılı olmayacağına ve tutuklamadan elde edilecek faydanın adli kontrol hükümleri ile de sağlanabileceğine kanaat getirilmiştir. Bu nedenle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama talebinin reddine, şüphelinin başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması halinde derhal serbest bırakılmasına, ayrıca şüphelinin CMK'nın 109-110 maddeleri uyarınca adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Karşı Düzenlenen Gösterilerde 19 Genç Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

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