İstanbul'da İmamoğlu Provokasyonu: 56 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da İmamoğlu Provokasyonu: 56 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da, Ekrem İmamoğlu'nun lehine sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapan 56 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sırasında provokatif eylemlere katılan kişilerin yakalandığı bildirildi. Sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağıran şüphelilerin adresleri tespit edildi.

22.03.2025 15:44
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İstanbul'da 'İmamoğlu' provokasyonu: Sosyal medyada halkı kışkırtan 56 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu lehine sosyal medya mecralarında provokasyon amaçlı kışkırtıcı paylaşım yaparak sivil itaatsizlik çağrısında bulunan 56 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu be beraberindeki 90 şüpheli, yürütülen 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, operasyonun ardından CHP Lideri Özgür Özel tarafından yurt genelinde eylem çağrısı yapılmıştı. Yapılan çağrı üzerine Çarşamba gününden beri sokaklara çıkan marjinal gruplar ve eylemciler, Saraçhane Parkı ve çevresinde sık sık polis ile karşı karşıya gelmiş, çok sayıda polis yaralanmıştı.

Yürütülen soruşturmayı bahane ederek çeşitli sosyal medya mecralarında provokasyon amaçlı paylaşım yapan kriminal tipler mercek altına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birim unsurları, 19 Mart tarihinden bu yana sosyal medya uygulamaları üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 94 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen kişilerin kaldıkları adresler tek tek tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından provokatörlük yapan 94 kişinin yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul'da birçok adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 56 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yakalanarak gözaltına alınan söz konusu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 38 kişinin yurt dışında yaşadıkları ve vatandaşları sokağa dökmek için ülke dışından paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 56 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(SK-SK-BA-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da İmamoğlu Provokasyonu: 56 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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