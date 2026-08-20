İstanbul\'da İnşaatta İskelenin Çökmesi

İstanbul Kağıthane'de inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu iskele kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan iskelede mahsur kalan 4 işçiyi kurtardı. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaatta çalışan işçilerin bulunduğu 10. kattaki iskele kırıldı. İskelenin kırılması ile birlikte iskelede bulunan 4 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan iskelede bulunan 4 işçiyi kurtarma çalışmalarına başladı. Mahsur kalan işçilerin halat ile kendilerini güvene aldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda iskelede mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.