İstanbul'da İnşaattan 2 Milyon TL'lik Hırsızlık

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İnşaattan 2 milyon TL değerinde malzeme çalan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de bulunana bir inşaattan 2 milyon değerinde malzeme çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16.10.2024 günü Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi yerde bulunan İnşaatta değeri 2 milyon olan bina deposundan piyasa değeri 2 milyon olan 265 adet Armütür olarak tabir edilen inşaat malzemesi çalındı. Malzemelerin yerinde olmadığını gören G.Y.Y. isimli şahıs polis giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların araçla geldiğini tespit etti. Tespit edilen şüpheliler Ü.Y., D.B., H.K., R.U., E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ü.Y., D.B., R.U., tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.