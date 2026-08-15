İstanbul\'da İntihar Girişimi: Hava Minderine Düştü

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, binanın dış cephesine tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna çalışmaları sırasında dengesini kaybeden şahıs, itfaiye ekiplerinin açtığı hava minderine düştü.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs binanın dış cephesinden tırmanarak elektrik tellerinin üzerinde durarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ikna çalışmaları esnasında binaya tırmanmaya çalışan kişi dengesini kaybederek itfaiye ekiplerinin açtığı mindere düştü. Mindere düşen kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın elektrik telleri üzerinde durduğu ve daha sonra binaya tırmanmaya çalıştığı esnada itfaiyenin açtığı mindere düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.