İstanbul'da işçi servisi kaza yaptı, 5 işçi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da işçi servisi kaza yaptı, 5 işçi yaralandı

İstanbul\'da işçi servisi kaza yaptı, 5 işçi yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne personel taşıyan işçi servisi kaza yaptı. Kazada 5 işçi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

22.08.2024 14:59
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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne personel taşıyan işçi servisi kazaya karıştı. Araçta bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. N.S. yönetiminde olan 34 LLK 553 plakalı servis midibüsü Başakşehir istikametine ilerlediği esnada Arnavutköy Devlet Hastanesi Kavşağı'nda iddiaya göre araç içerisinde bulunan temizlik işçisi S.K.(53)'nin fenalaşması üzerine aracı sağa çekerek durdurmak istedi. Araç durdurulmak istendiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki yönlendirme levhalarına çarptı daha sonra bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis aracında bulunan 18 işçiden; A.K., N.C., D.T., M.K. isimli işçiler yaralandı. Yaralanan işçiler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İşçilere ilk müdahale olay yerindeki arkadaşları tarafından yapıldı. Araç içerisinde kaza öncesinde fenalaştığı iddia edilen Safinaz Kılıç ise itfaiye ekiplerinin camı kırması sonucunda araçtan çıkartılabildi. Yaralı işçiler civar hastanelere kaldırılırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da işçi servisi kaza yaptı, 5 işçi yaralandı - Son Dakika

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