İBB aracı 8 araca çarptı: Yaralılar var - Son Dakika
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İBB aracı 8 araca çarptı: Yaralılar var

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İstanbul Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda geri doğru kayarak 8 araca zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

01.11.2024 10:44  Güncelleme: 10:54
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Kaza saat 09.00 sıralarında Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ tankeri, yokuştan inerken bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği solüsyon dolu tanker aşağı doğru kayarken, hem park halindeki hem de trafikteki bazı araçları ezdi. Tanker, yol kenarında çarptığı park halindeki aracı savurduktan sonra devrildi. Bu sırada oradan geçen 3 kişi ölümden döndü.

İstanbul'da İBB aracı kontrolden çıkarak 8 araca çarptı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Aşağı doğru kayarken 8 araca çarpan yol bakım tankeri, ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedelerden 4'ünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'üne olay yerinden müdahale edilirken, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Devrilen yol bakım tankeri içindeki solüsyonun boşaltılmasının ardından vinçle olay yerinden çekildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aşağı doğru kayan tankerin araçlara çarptığı görülüyor. Bir aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu ardından tankerin devrildiği görüntüye yansıyor. Çarpma öncesi kaldırımda yürüyen 3 kişinin savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

"HEPİMİZİ BİÇTİ"

Ceyhan Yurtsever isimli kazazede, "Biz sırada duruyorduk. Yukarıdan geldiği gibi hiç fren yapmadan gelip, çarptı. Bizi direk sola doğru çarpıp, kenara attı. O esnada hepimizi biçti. O kadarını hatırlıyorum. Kamyon bana vurdu. Sonra diğerlerinin üstüne devrildi" dedi.

İBB aracı 8 araca çarptı: Yaralılar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB aracı 8 araca çarptı: Yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • someone:
    EKO NERDE ? KAR TATİLİNE GİTTİ :))))) 64 52 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    İstanbul chpye geçtiği günden istanbulun ibbnin beceriksizliğine şahit olmadığımız 1 gün bile YOOOK 66 40 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Tipik CHP zihniyeti 53 31 Yanıtla
  • Murat:
    Ekrem pkk destekçi dem/hdp peşinde koşacağına sorumlu olduğun İstanbul'a hizmet ile uğraş bence. 45 26 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Yokuş aşağı çok duydum da yokuş yukarı ilk kez duyuyorum 20 5 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Kafasi guzel alkollu liyakatli mi bakmak lazim 3 0 Yanıtla
  • ahmet kuruçay:
    HERKES CHP YE SALLAMIŞ. KARDEŞİM KAZA BU OLABİLİR. NE KADAR KÖTÜ DÜŞÜNCELİ İNSANLARSINIZ. İNŞALLAH ŞOFÖRE BİŞEY OLMAMIŞTIR. KLASİK AKP ZİHNİYETLİLERİ SİZİ. 1 2 Yanıtla
  • ahmet kuruçay:
    DOLAR OLMUŞ 34.5 LİRA EURO OLMUŞ 38 LİRA ÜLKEDE ADELET KAVRAMININ A’sı kalmamış. DİLAN POLAT gibi vergi kaçakçıları dışarda. Siz hala ekremle uğraşın. Bir çoğunuzun eğitim durumu ilkokuldur buna eminim. Siz ekremle uğraşın. Vizyonsuz yaşlılar sizi. 1 1 Yanıtla
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