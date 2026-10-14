İstanbul'da kaçak alkol ve tütün operasyonunda 6 milyon 500 bin TL'lik ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak alkol ve tütün operasyonunda 6 milyon 500 bin TL'lik ürün ele geçirildi

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İstanbul\'da kaçak alkol ve tütün operasyonunda 6 milyon 500 bin TL\'lik ürün ele geçirildi
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İstanbul'un Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL'yi bulan kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. 6 şüpheli yakalanırken, ürünlere el konuldu ve şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

İstanbul'da 4 ayrı ilçede kaçak alkol ve tütün üretimine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin lirayı bulan ürün ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, tütün ürünleri ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Başakşehir, Pendik, Zeytinburnu ve Tuzla ilçelerinde dün çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 3 araç, 1 depo ve 1 işletmeye gerçekleştirilen baskınlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi, 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Kaçak ve sahte ürünlere el konulurken, yakalanan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak alkol ve tütün operasyonunda 6 milyon 500 bin TL'lik ürün ele geçirildi - Son Dakika
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