Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde yağmur başladı. Gün içerisinde aralıklarla yağmur etkili olurken, öğleden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcakların bir anda düştüğü Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı sonrasında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde trafik oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. - İSTANBUL