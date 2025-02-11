İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini sürdürüyor
İSTANBUL - İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından gün içinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı akşam saatlerinde de Eyüpsultan Ayvansaray'da etkisini sürdürüyor. İş çıkışında kar yağışına yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?