İstanbul'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'da denize düşen Ayşe ve Velat Can için Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmaları sürüyor.

20.12.2024 23:17
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İstanbul'da denize düşen iki kardeş için Çanakkale Boğazı'nda arama çalışmaları devam ediyor

ÇANAKKALE - İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe Can ve Velat Can için arama çalışmaları Çanakkale'de boğazın iki yakasında devam ediyor.

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı'nda, 23 Kasım'da meydana geldi. Ayşe Can dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi. İki kardeş için Çanakkale sahilinde 4 gün önce başlatılan arama çalışmaları Çanakkale Boğazının iki yakasında Lapseki ve Gelibolu sahil şeridin de devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polis Eğitim Merkezi, Deniz Hava Üs Komutanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri havadan ve karadan destek veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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