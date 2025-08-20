İstanbul'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İstanbul'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

İstanbul\'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
20.08.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaburun Sahili'nde kaybolan Nurettin Toraman için arama çalışmaları 5'nci günde devam ediyor.

İstanbul Karaburun Sahili'nde fotoğraf çekmek isterken dalgaların arasında kaybolan Nurettin Toraman'ı arama çalışmaları 5'inci gününde de devam ediyor. Dalgıç ekiplerinin denizde sürdürdüğü arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, 15 Ağustos günü Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra deniz kıyısına yaklaşan Nurettin Toraman, kıyıda fotoğraf çekmeye başlamıştı. Bir anda dalgalara kapılan Toraman, açık denize sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan Toraman'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de sürdü. Bugün yapılan çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, botlar, dalgıçlar, dalgıç polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekiplerine ait botlar bölgede görev aldı. Ayrıca sahil hattında 75 arama kurtarma personeli kıyı boyunca arama çalışması yürüttü.

Öte yandan, dalgıç ekiplerinin denizde sürdürdüğü arama çalışmaları havadan görüntülendi.

"Bizim talebimizden de fazla çalışıyorlar, Allah onlardan razı olsun"

Arama çalışmalarını umutla takip ettiklerini belirten kayıp kişinin dedesi Mehmet Ali Şirin, "Ben dedesiyim. Buraya geldim, bir dalga vurmuş götürmüş torunumu. Kaymakamdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlar da çok uğraşıyor, çabalıyorlar bizler için. Bizim talebimizden de fazla çalışıyorlar. Her dakika bakıyorum, çalışıyorlar, haberleşiyorlar, bir şeyler hakkında konuşuyorlar. Bugün hava durumu güzeldi, sabah namazında camide dua ettik. İnşallah bugün bulunur diye bekliyoruz. Biz de buraya haber almaya geldik. Cuma günü kayboldu denizde. Misafirleriyle birlikte Bursa'dan, Karadeniz kıyısında bir yere gidelim diye konuşup gelmişler. Burada yemek yiyorlar ardından fotoğraf çekiyorlar. Sonra arkadaşı ona diyor ki; şu telefonu al, fotoğrafımı çek. Arkadaşları gelen dalgadan sonra geri çekilmiş fakat torunum çekilememiş, dalgaya kapılmış. Arkadaşları da çok çabaladı bu süreçte. Kaymakamımız, sahil güvenlik ekiplerimiz, dalgıçlarımız sürekli çalıştılar burada. Bu arama çalışmaları sırasında kalacak bir yer ayarladılar, yemek masraflarım karşılandı, bana misafir gibi davrandılar. O yüzden onlara çok teşekkür ederim. Dün dilekçe yazdık, helikopter gönderdiler, bugün yine geldi çalışıyor. Allah onlardan razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, istanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:29:38. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.