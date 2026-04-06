İstanbul'da kayıp Mehmet Çiftlikci ölü bulundu
İstanbul'da kayıp Mehmet Çiftlikci ölü bulundu

İstanbul'da kayıp Mehmet Çiftlikci ölü bulundu
06.04.2026 14:41
3 gündür kayıp olan Mehmet Çiftlikci, aracında ölü bulundu. Babası acı habere yıkıldı.

İstanbul'da 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci çalıştığı aracında ölü bulundu. Babasının acı haberiyle yıkılan Sefa Çiftlikci gözyaşlarına boğularak, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti.

İstanbul'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi. Çiftlikci'nin şoför olarak çalıştığı aracı Beyoğlu'nda yol kenarında park halinde bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Çiftlikci'nin aracının şoför koltuğunda olduğu ve öldüğü belirlendi. Babasının acı haberini alarak olay yerine gelen Sefa Çiftlikci ise gözyaşlarına boğuldu. Adeta yıkılan Sefa Çiftlikci'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Sefa Çiftlikci, "Babası da aynı. Arabasının yanında kalp krizi geçirdi. Onu da ben buldum" diyerek feryat etti. Mehmet Çiftlikci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin arından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kayıp Mehmet Çiftlikci ölü bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da kayıp Mehmet Çiftlikci ölü bulundu - Son Dakika
