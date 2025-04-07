İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp profesörü dolandırdılar - Son Dakika
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İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp profesörü dolandırdılar

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İstanbul'da kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp insanları dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 60 yaşındaki profesör N.K.'yı arayarak sahte altın operasyonuna karıştığını söyleyip, evdeki tüm altınları poşete koyarak kendilerine teslim etmesini istediler.

07.04.2025 10:47
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-İSTANBUL'da telefonla aradıkları kişileri polis ya da savcı olduklarını söyleyerek dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Aynı yöntemle kandırdıkları 60 yaşındaki profesör N.K.'nın bin 285 gram altın ve ziynet eşyasını poşete koyarak sahte polise teslim etmelerini sağlayan şüphelilerden ikisi tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Mart'ta Üsküdar'da meydana geldi. Kendini polis olarak tanıtan şüpheliler, 60 yaşındaki profesör N.K.'yı arayarak isminin sahte altın operasyonuna karıştığını söyledi. Şüpheliler, N.K.'nın aklanması için evdeki tüm altınları poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim etmesini istedi. Operasyonun ardından altınların iade edileceğini söyleyen şüphelilere inanan N.K., evde bulunan bin 285 gram altın ve ziynet eşyasını poşete koyarak kapısına gelen sahte polise teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.K., polisi arayarak şikayetçi oldu.

'BANKA HESAPLARINIZI TERÖR ÖRGÜTÜ ELE GEÇİRDİ'

Sancaktepe'de 23 Mart'ta meydana gelen ikinci olayda ise F.K.'yı arayan aynı kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak hesabındaki 700 bin lirayı verdikleri banka hesabına göndermesini sağladı. Aynı gün Eyüpsultan'da yaşanan üçüncü olayda ise 65 yaşındaki E.Y.'yi arayan şüpheliler 'Banka hesaplarınızı terör örgütü ele geçirdi.' diyerek kendi hesaplarına 185 bin lira göndermesini sağladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yaşanan 3 olayla ilgili yapılan operasyonda E.A., Ş.A. (18) ve S.A. (19) gözaltına alındı. Daha önceden poliste çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 şüpheli, yapılan sorgulamalarda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da kendilerini polis olarak tanıtıp profesörü dolandırdılar
Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp profesörü dolandırdılar - Son Dakika

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