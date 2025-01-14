İstanbul'da Kız Çocuk Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Kız Çocuk Cinayeti: Zanlı Yakalandı

İstanbul\'da Kız Çocuk Cinayeti: Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'yu öldüren zanlı yakalandı. Acılı anne feryat etti.

14.01.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı. Adli Tıp Kurumu önünde kızın cenazesini bekleyen anne, "Ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen acılı aile işlemlerin bitmesini beklemeye başladı. Anne Gülizar Samou, "Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Ailenin Suriye'den savaş kaçıp geldiği ve babalarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı zaman annenin dışarı da olduğu öğrenildi.

Öldürün ablasının İşveren Şaban Matpan, "Acaba bunu kim neden yaptı. Ben işteydim. Aynı sokakta kardeşim oturuyor. Senin yanında çalışan elamanın ailesi kaza geçirmiş diye yengem aradı. Anne işteymiş. Geldiğinde çocuklarını görünce sinir krizi geçirmiş. Polis her hangi bir bilgi veremiyor. Yaşayan çocuk 4 yaşında o da rahatsız konuşma engelli olan biri. Anne ile konuşma fırsatımız olmadı. Şu an ne desek boştur. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Orada biri bir şey gördüyse polise haber versin. Anne temizlik işi için bir komşuya gidiyor. Kızı da yanımda çalışıyordu. Öyle bir birimizi tanıyoruz. Kimseye bir zararları yoktu. Annenin mecbur çalışması gerekiyordu. Çocuklar tanımadığı insanlara kapıyı açan insanlar değildi. Çocuklar ya onları tanıdı ya da çocukları kandırıp kapıyı açtırdı. 2,3 senedir aile Türkiye' de. Bırakın kavgayı aile dostları yok. Anne o gün temizlik işine gitmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, istanbul, Politika, 3-sayfa, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kız Çocuk Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Kız Çocuk Cinayeti: Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.