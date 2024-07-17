İstanbul'da klima cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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İstanbul'da klima cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü

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Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kafa darbesiyle yere düşen adam, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemede, adamın beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

17.07.2024 09:55
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İstanbul'da klima cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü

Arnavutköy'de iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti

Beyninde tümör olduğu öğrenilen adama hastanede öldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç., Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Beyninde tümör olduğu ortaya çıktı

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklü küfürleşme oldu" dediği öğrenildi.

İstanbul\'da klima cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü
Kaynak: İHA

İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da klima cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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