İstanbul'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi

İstanbul\'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz yolcu taşımacılığına yönelik düzenlediği denetimde 50 aracı kontrol etti. Denetimde 22 sürücü ve yolculara toplam 948 bin 761 TL idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliği için emniyet kemeri ve kimlik kontrolü de yapıldı.

İstanbul'da usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve korsan taksileri kullanan yolculara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplam 948 bin 761 TL para cezası uygulanan denetim havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz yolcu taşımacılığı başta olmak üzere geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Araçlar durdurularak usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve yolcular tespit edildi, emniyet kemeri, araçların sigorta ve muayeneleri, araçta bulunan yolcuların kimlik kontrolü gibi denetimler yapılırken trafik güvenliğinin korunması amaçlandı. Ekiplerce 50 araç sürücüsü denetlenirken 22 sürücü ve yolcularına toplamda 948 bin 761 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen bazı kişilerin ekiplerle diyalogu kameraya yansıdı. Öte yandan denetim havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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