İstanbul\'da korsan taksi denetiminde 948 bin TL ceza kesildi

İstanbul'da usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve korsan taksileri kullanan yolculara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplam 948 bin 761 TL para cezası uygulanan denetim havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz yolcu taşımacılığı başta olmak üzere geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Araçlar durdurularak usulsüz yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ve yolcular tespit edildi, emniyet kemeri, araçların sigorta ve muayeneleri, araçta bulunan yolcuların kimlik kontrolü gibi denetimler yapılırken trafik güvenliğinin korunması amaçlandı. Ekiplerce 50 araç sürücüsü denetlenirken 22 sürücü ve yolcularına toplamda 948 bin 761 TL idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen bazı kişilerin ekiplerle diyalogu kameraya yansıdı. Öte yandan denetim havadan görüntülendi.